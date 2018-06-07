В ОРЛО авто влетело в отбойник

07.06.2018 12:00

В п. Юрьевка, Лутугинского р-на (неподконтрольная часть Луганской области – т.н. "ЛНР" или ОРЛО) водитель л/а "Daewoo Lanos" не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником.



В результате ДТП пострадал водитель 1986 г.р. В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в центральную горбольницу Алчевска.