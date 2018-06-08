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В Голубивке перед маршруткой взорвалась мина. Есть жертвы
Во временно оккупированной Горлубивке (ранее Кировск Луганской области – ред.) перед маршруткой взорвалась мина. В результате ранен водитель. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
В соцсетях местные жители Голубивки (ранее Кировск) сообщают, что сегодня в дневное время перед маршруткой взорвалась мина. В результате осколками боеприпаса ранен водитель. Кроме того, по неподтвержденным данным ранены ещё 6 человек. Оккупационные «власти ЛНР» инцидент пока никак не «комментируют». Вот что пишут жители Голубивкии в соцсетях:
«Сегодня маршрутка попала под раздачу в голубивке...»,
«А что именно? Авария или обстрел?»,
«Вроде как мина перед ней упала»,
«Жертвы есть? Фотографии самой маршрутки не выкладывали ещё?»,
«От боеприпаса вроде только водитель ранен...»,
«#Голубовка, маршрутка попала под обстрел, 6 раненых (требует подтверждения) #орло».
Теги: Донбасс, ранение, взрыв, Луганская область, мина, оккупация, ЛНР, соцсети
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