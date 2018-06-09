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Донбасс освободили от страшной опасности
За прошедшие сутки, 8 июня, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено местность в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах подконтрольной части Луганщины.
Пиротехники обследовали 6,7 га территории области, где было обнаружено и изъято 246 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 102 артиллерийских снаряда, 2 реактивных снаряда, 2 минометные мины, 11 ручных гранат, 2 инженерных боеприпаса, 5 подрывников, 18 патронов и 104 единицы других взрывоопасных предметов.
При обнаружении взрывоопасного устройства:
-немедленно сообщите дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101);
- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);
- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.
Теги: Донбасс, мины, снаряды, взрывоопасные предметы, пиротехники
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