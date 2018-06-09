Донбасс освободили от страшной опасности

09.06.2018 16:10

За прошедшие сутки, 8 июня, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено местность в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах подконтрольной части Луганщины.



Пиротехники обследовали 6,7 га территории области, где было обнаружено и изъято 246 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 102 артиллерийских снаряда, 2 реактивных снаряда, 2 минометные мины, 11 ручных гранат, 2 инженерных боеприпаса, 5 подрывников, 18 патронов и 104 единицы других взрывоопасных предметов.



При обнаружении взрывоопасного устройства:



-немедленно сообщите дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101);

- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;

- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);

- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.