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"Скрепы" превыше всего: в "ЛНР" готовятся одурманивать молодежь
По данным группы "Информационное Сопротивление", во втором полугодии текущего года "народный совет ЛНР" планирует принятие новых "документов", направленных на "скрепное" воспитание подрастающего поколения.
Среди планируемых оккупационными властями "законов" - "об основах государственной молодежной политики" и "о системе патриотического воспитания граждан ЛНР".
"Кроме того, "совет министров ЛНР" разработал и в ближайшее время должен принять "республиканские программы" "духовного воспитания студентов ЛНР до 2020 года" и "патриотического воспитания подрастающего поколения ЛНР до 2020 года". Согласно проводимой в данном контексте политики, до конца текущего года запланировано организовать 1566 мероприятий с участием школьников и студентов, постоянно проживающих на Луганщине. При этом, для увеличения количества участников данных мероприятий с подконтрольной Украине территории Луганской обл., предусмотрено проведение информационных акций по популяризации этих мероприятий", - сообщает ИС.
Теги: Донбасс, закон, молодежь, ЛНР, оккупанты
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