"Скрепы" превыше всего: в "ЛНР" готовятся одурманивать молодежь

09.06.2018 19:30

По данным группы "Информационное Сопротивление", во втором полугодии текущего года "народный совет ЛНР" планирует принятие новых "документов", направленных на "скрепное" воспитание подрастающего поколения.



Среди планируемых оккупационными властями "законов" - "об основах государственной молодежной политики" и "о системе патриотического воспитания граждан ЛНР".



"Кроме того, "совет министров ЛНР" разработал и в ближайшее время должен принять "республиканские программы" "духовного воспитания студентов ЛНР до 2020 года" и "патриотического воспитания подрастающего поколения ЛНР до 2020 года". Согласно проводимой в данном контексте политики, до конца текущего года запланировано организовать 1566 мероприятий с участием школьников и студентов, постоянно проживающих на Луганщине. При этом, для увеличения количества участников данных мероприятий с подконтрольной Украине территории Луганской обл., предусмотрено проведение информационных акций по популяризации этих мероприятий", - сообщает ИС.