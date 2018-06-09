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Архив - Луганская область

В "ЛНР" зафиксировано массовое недовольство

09.06.2018 13:20
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В "ЛНР" зафиксировано массовое недовольство

Местные жители н.п.Ровеньки оккупированной части Луганской области (т.н. "ЛНР") высказывают массовое недовольство новшествами в медицинской сфере.

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", речь идет об обязательном прохождением медицинского осмотра перед официальным трудоустройством. "При этом медосмотр платный - стоимость эквивалентна 800 грн.", - отмечают в ИС.



Теги: Донбасс, медосмотр, ЛНР, оккупанты
 
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