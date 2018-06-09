В ОРЛО заявили о взрывной находке

09.06.2018 08:15

Сотрудники т.н. "Гепрокуратуры ЛНР" уверяют, что изъяли из тайника в Лутугинском районе 100 кг взрывчатки.



Как сообщают представители фейковой Генпрокуратуры созданного РФ квазиобразования "ЛНР" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области), тайник обнаружен вблизи поселка Гаевое (Лутугинский район, оккупированной часть Луганщины) в районе садоводческого товарищества "Экспериментальщик".

8 июня в подвальном помещении нежилого дачного дома на расстоянии трех км от трассы М-04 Луганск-Алчевск там якобы обнаружен схрон боеприпасов и взрывчатых веществ. Из тайника, по данным оккупантов, изъято "шесть противопехотных мин МОН-50, три противопехотные мины МОН-90, 20 корпусов гранат РГД-5, 20 залпов УЗРГМ, 124 тротиловые шашки весом по 400 грамм, две тротиловые шашки весом по 200 грамм - общий вес тротиловых шашек составляет 50 кг, а также 48 кг бризантного взрывчатого вещества – пластит.



Традиционная версия оккупантов - "использование обнаруженных боеприпасов и взрывчатых веществ в подрывной деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР".



В соцсетях местные жители приводят более реальную версию: схрон такой же фейковый, как и сама республика. А в СМИ вбрасывается такого рода информация, чтобы показать работу псевдоправоохранителей и поддерживать градус ненависти и страха по отношению к Украине.