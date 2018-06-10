Битва за Донбасс: у Крымского лютуют сепары и продвигается "Третья сила"

10.06.2018 07:00

Известный волонтер Юрий Мысягин сообщил вечером 9 июня, что третий день подряд "сепары кроют позиции 53-й бригады в районе посёлка Крымское".



"Жёстко всё, - описывает Мысягин ситуацию у этого населенного пункта на Луганщине. - По нам работают минометы 82-е и 120-е, арта 122-го калибра, противник танки подтянул. Джавелины бы конечно сейчас не помешали, но 53-я пока обходится без них. Обстановка очень тяжелая, но контролируемая. Паники нет. Все, от пехоты до артиллерии спокойно делают свою работу".



Волонтер отмечает: "Сепарам очень не нравится, что неизвестная "Третья сила" под их носом сокращает потихоньку дистанцию. Снова продвинулась до 1 км. вперёд и закрепилась на новых позициях".