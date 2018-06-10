Донбасс: стороны конфликта провели денежную операцию

10.06.2018 15:30

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине помогли произвести на Донбассе расчет за водоснабжение.



"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и содействовала, как сообщалось, передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов Луганской области в подконтрольные в счет оплаты за услуги водоснабжения", - сообщается в последнем отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 июня).

Отметим, что украинская сторона поставляет воду на оккупированную часть Луганщины с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, – с Западной фильтровальной станции (ЗФС) в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. В случае остановки поставок с Петровского водозабора дефицит воды будет в ряде жилых массивов Луганска, в первую очередь – верхней части Каменнобродского района.

После того, как оккупанты перестали платить за воду и долги достигли сотен миллионов гривен, поставки были прекращены. Через некоторое времы был выработан механимх расчетов - и вода вновь пошла с подконтрольной части Луганщины на неподконтрольную.