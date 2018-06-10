Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Минируют подступы к Попасной

10.06.2018 17:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минируют подступы к Попасной

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали наличие новых мин на Донбассе.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 июня), 7 июня БПЛА наблюдателей среднего радиуса действия снова обнаружил не менее 85 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в поле к югу от дороги, в 1,6 км к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

Ранее сообщалось, что инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины с начала боевых действий на востоке проверили более 3895,29 гектаров территорий и обезвредили более 198 000 взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, беспилотник, мины, Попасная, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх