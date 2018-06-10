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Ночью на Донбассе пожар убил инвалида

10.06.2018 08:35
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Ночью на Донбассе пожар убил инвалида

Сегодня, 10 июня, в подконтрольной правительству части Луганской области вследствие пожара погиб инвалид.

10 июня 2018 в 00.40 в Кременской отдела полиции поступило сообщение диспетчера ГПСЧ-21 о том, что в с. Замуливка, в садовом обществе "Механизатор", произошло возгорание двухэтажного дома.

В 02.00 пожар был ликвидирован силами работников ГСЧС. Сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в результате пожара 60-летний хозяин дома получил телесные повреждения в виде термического ожога пламенем левого плеча и спины 1-2 степени площадью 5% поверхности тела (оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался) и погиб его 32-летний сын, инвалид второй группы (ампутирована нога).

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.



Теги: Донбасс, пожар, полиция, смерть, инвалид
 
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