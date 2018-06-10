Предвыборные игры: в "ЛНР" ударили по общественным организациям

10.06.2018 17:10

Представители фейкового Минюста т.н. "ЛНР" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) отменили регистрацию 17 общественных организаций и одного общественного движения.



Как сообщает DNEWS.DN.UA, "министерство юстиции" на основании представления "генеральной прокуратуры" отменило регистрацию и аннулировало свидетельства ОО "Военное сообщество Луганщины", "Луганская гвардия", "Социальной поддержки и защиты граждан с правом благотворительности "Забота о вас"", "Коммунисты Луганщины", "Народный союз", "Общество защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций", "Православно-патриотическое общество "Наследие"", "Обновленная коммунистическая организация ЛНР", "Союз ветеранов народного ополчения ЛНР", "Союз офицеров Новориссии", "Батальон благоверного князя Александра Невского", "Союз ветеранов Афганистана Луганщины воинов-интернационалистов", "Женщины Донбасса", "Ровеньковское общество донских казаков всевеликого войска донского", "Народное освободительное движение Донбасса", "Прорыв", "Объединенное луганское братство".



Все эти организации были зарегистрированы в 2014 году, когда Донбасс накрыла кровавая "русская весна".



В социальных сетях считают, что подобная отмена связана с намеченными на "выборами" в псевдореспублики. При этом пользователи напоминают, что якобы члены организации "Луганская гвардия" штурмовали здание СБУ в Луганской области в 2014 году.



"За последние полмесяца министерство юстиции ЛНР запретило на территории республики деятельность более двух десятков общественных организаций и других общественных движений. Запретило просто так, потому что так хочет их левая нога. Потому что эти организации могут составить конкуренцию ОД "Мир Луганщине" с ее полутора тысячным "электоратом" на ближайших (осенних) выборах и их надо просто зачистить и выкосить с этого поля. Выкосить всех, без разбора, просто потому, что они как бельмо на глазу у этих упырей. Потому что эти люди после выборов вычистят эту нечисть из властных коридоров и проведут в отношении ее дезинфекцию дустом", – пишет сторонник "ЛНР" с никнеймом Рetr195912.



В комментариях ему напоминают, что "всё равно всё решают кураторы". И поясняют: "Так зачем им жизнь усложнять руководством 100500 партиями и общественными организациями? Где столько кураторов набрать, чтоб за всем этим уследить?"



Кроме того, многие комментаторы называют выборы, если они состоятся, фейковыми, т.к. "весь расклад уже заранее расписан". И напоминают, как легко и просто "ЛНР" лишили якобы всенародного избранного главаря "республики" Игоря Плотницкого.

Напомним, что вечером 24 ноября 2017-го сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сам Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

Недавно он признался, что намерен принять участие в "выборах", которые оккупанты Донбасса обещают провести осенью нынешнего года.

Напомним, что в последнее время в информационном пространстве активно распространяется информация о том, что главарь созданного РФ квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко вот-вот лишится "трона", а то и головы.

Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики.



Кстати, слухи о смене Захарченко шли и в 2015-м. И тогда его тоже "меняли" на Пушилина. Сам Пушилин тогда заявил, что всё это – провокации, которые устраивают бывшие активные деятели "ДНР".

Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук уверяет, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег.

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк сомневается, что Пушилин сможет заменить Захарченко.