В ОРЛО травятся грибами

10.06.2018 09:41

На неподконтрольной украинской власти части Луганщины (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, т.н. "ЛНР") мужчина вчера отравился грибами.



От дежурной скорой медицинской помощи поступила информация о госпитализации в отделение реанимации ЦГБ г .Брянка мужчины 1987 г.р. с диагнозом: отравление дикорастущими грибами.



Вчера в 16.14 пострадавший был госпитализирован в Луганскую клиническую больницу.