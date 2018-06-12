- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- "Аркан" для переселенцев: на оккупированном Донбассе пенсионеров бросают на "подвалы"19:01
- Командующий ООС объяснил, для чего вводятся ограничения для населения на Донбассе18:08
- Нет Порядка – нет выплат: Переселенцам «заморозили» долги по пенсиям17:29
- Тука: У администрации Донецкой и Луганской областей достаточно средств на жилье для переселенцев15:58
- Стали известны итоги переговоров «Нормандской четверки»15:18
- Миссия ОБСЕ обнаружила места скопления танков боевиков12:18
- Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать огонь без согласования со штабом11:58
Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО
Правоохранители выяснили, что житель Станицы Луганской в 2015 году состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР".
В контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская на линии разграничения 10 июня задержали боевика террористической организации ЛНР, направлявшегося с временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает news.liga.net.
Отмечается, что 30-летний житель Станицы Луганской пытался попасть на свободную территорию Украины в общем потоке гражданских лиц.
По данным правоохранителей, в течение 2015 года мужчина состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР". Сам задержанный утверждал, что в боевых действиях против сил АТО он не участвовал.
Для выяснения обстоятельств пограничники передали гражданина полицейским.
Теги: Донбасс, полиция, пограничники, боевик, задержание, ЛНР, АТО, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ, ОРЛО
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 ноября
- Небывалый ажиотаж на КПВВ: за сутки линию разграничения на Донбассе пересекли более 34 тысяч человек - ГПСУ
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 декабря
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения20:21
- Стало известно, кто заменит Жебривского19:26
- "Аркан" для переселенцев: на оккупированном Донбассе пенсионеров бросают на "подвалы"19:01
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде18:24
- Командующий ООС объяснил, для чего вводятся ограничения для населения на Донбассе18:08
- Боевики «ДНР» минируют дороги противотанковыми минами вблизи жилого сектора17:45
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- Обострения не избежать: появился прогноз по действиям Путина в Украине21:45
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения20:21
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- Стало известно, кто заменит Жебривского19:26
- Глава "Укрзализныци" презентовал услугу комплексного питания в поездах дальнего следования19:15
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Плохие новости с Донбасса: замечена смертоносная техника