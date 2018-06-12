Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО

12.06.2018 20:45

На территории так называемой «ЛНР» , в Стаханове, у пьяного 18-летнего террориста началась истерика в маршрутном автобусе. Парень кричал, что не хочет умирать, ведь он еще так молод.

Между ним и еще одним боевиком (постарше) на этой почве возник конфликт: молодой упрекал старшего, что тот из прокуратуры и не воюет. Старший ответил ударом в лицо, после чего пассажиры автобуса начали разнимать дерущихся. Молодого бойца оккупантов зафиксировала на сидении женщина, но он все продолжал рыдать. Пассажиры просили прекратить драку, или, хотя бы, выйти из автобуса.

Закончилось тем, что на одной из остановок зашел патруль так называемой прокуратуры и пригрозил пьяному сепаратисту звонком командиру. Только после этого он ретировался.

Эту сцену снял на телефон журналист и блогер Денис Казанский, после выложив запись в Фейсбук.

«В автобус, шатаясь, залетел бухой молодой человек в форме. Он был с банкой «Ягуара». У входа сидел человек в возрасте, тоже в форме. Старший попросил убрать «Ягуара» и не позорить его. После чего тот быстро отошел в конец автобуса. Через 5 минут он вернулся, сел рядом со старшим и стал спрашивать, в чем дело, держа в руках баночку», — написал о конфликте один из пользователей социальной сети.