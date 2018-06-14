- Пять водоемов Луганской области названы опасными для купания08:16
- На КПВВ Станица Луганская — километровые очереди. ВИДЕО07:36
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение21:05
- Три поселка на Донбассе исключены из списка окупированных17:30
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
На КПВВ Станица Луганская — километровые очереди. ВИДЕО
Люди стоят на жаре по 6-8 часов. Многие теряют сознание. Очередь состоит в основном из пенсионеров, пытающихся за пенсиями и по другим нуждам выехать на подконтрольную Украине территорию.
Проблему очередей, возможно, могло бы разрешить открытие КПВВ "Золотое" либо же дорога на Счастье, передает "Диалог.UA". Однако боевики "ЛНР" уже больше года не дают разрешения на это и всячески срывают любые действия украинской стороны наладить работу блокпоста "Золотое", поэтому Станица сейчас в Луганской области – единственный КПП, с помощью которого жители ОРЛО попадают в свободную Украину. Не лучше обстоят дела и в самой Станице. Из-за понаехавших жителей из оккупированных боевиками "ЛНР" городов станичане не всегда могут снять деньги в банкоматах, попасть в банки и пр
"Они это заслужили, ни капли сострадания", "Вообще не жалко, многие из них осознанно предали страну и пошли на референдум", "К проклятой хунте за хлебушком", "Предатели, а многие в Украину, видите, с какими тачками идут. А продукты из России что, совсем невкусные", "У этих "несчастных" еще хватает совести в очередях успевать проклинать Украину, так что пусть получают то, что заслужили", - жестко комментируют кадры в луганских пабликах. По словам украинских военных, несущих службу на КПП, Станица Луганская рассчитана ежедневно максимум на 4 тысячи пересекающих. Но особенно летом, а также в связи с увеличением времени работы блокпоста сегодня "Станицу" пересекает около 12 тысяч человек каждый день.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, очереди
- Георгий Тука намерен закрыть переход в Станице Луганской
- За сутки КПВВ «Станица Луганская» пересекли 3750 человек
- КПВВ «Станица Луганская» изменит свой режим работы (ВИДЕО)
- Бойовики зупинили пропуск через КПВВ в Станиці Луганській
- Борьба за перевозки: у одного из донбасских КПВВ сегодня возникла проблема
- Они не успели пройти КПВВ: появилось видео из Станицы Луганской
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО08:34
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными. Люди возмущены08:21
- Пять водоемов Луганской области названы опасными для купания08:16
- На КПВВ Станица Луганская — километровые очереди. ВИДЕО07:36
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение21:05
- В Краматорске установят «солнечные деревья» для подзарядки телефонов20:15
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине19:00
- Три поселка на Донбассе исключены из списка окупированных17:30
- Грохот в Донецке. Исходящие залпы, которые слышала даже Авдеевка16:30
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО08:34
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными. Люди возмущены08:21
- Пять водоемов Луганской области названы опасными для купания08:16
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!08:03
- Освобождение Донбасса: подробно названы шаги, которые необходимо предпринять07:55
- Жители Донецка в ужасе: вот-вот бензина не будет и на «скорые»07:48
- На КПВВ Станица Луганская — километровые очереди. ВИДЕО07:36
- Почему мы чувствуем усталость: 10 причин22:38
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!08:03
- Освобождение Донбасса: подробно названы шаги, которые необходимо предпринять07:55
- Жители Донецка в ужасе: вот-вот бензина не будет и на «скорые»07:48
- Почему мы чувствуем усталость: 10 причин22:38
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать18:24
- Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время16:15
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40