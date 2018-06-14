На КПВВ Станица Луганская — километровые очереди. ВИДЕО

14.06.2018 07:36

Люди стоят на жаре по 6-8 часов. Многие теряют сознание. Очередь состоит в основном из пенсионеров, пытающихся за пенсиями и по другим нуждам выехать на подконтрольную Украине территорию.

Проблему очередей, возможно, могло бы разрешить открытие КПВВ "Золотое" либо же дорога на Счастье, передает "Диалог.UA". Однако боевики "ЛНР" уже больше года не дают разрешения на это и всячески срывают любые действия украинской стороны наладить работу блокпоста "Золотое", поэтому Станица сейчас в Луганской области – единственный КПП, с помощью которого жители ОРЛО попадают в свободную Украину. Не лучше обстоят дела и в самой Станице. Из-за понаехавших жителей из оккупированных боевиками "ЛНР" городов станичане не всегда могут снять деньги в банкоматах, попасть в банки и пр

"Они это заслужили, ни капли сострадания", "Вообще не жалко, многие из них осознанно предали страну и пошли на референдум", "К проклятой хунте за хлебушком", "Предатели, а многие в Украину, видите, с какими тачками идут. А продукты из России что, совсем невкусные", "У этих "несчастных" еще хватает совести в очередях успевать проклинать Украину, так что пусть получают то, что заслужили", - жестко комментируют кадры в луганских пабликах. По словам украинских военных, несущих службу на КПП, Станица Луганская рассчитана ежедневно максимум на 4 тысячи пересекающих. Но особенно летом, а также в связи с увеличением времени работы блокпоста сегодня "Станицу" пересекает около 12 тысяч человек каждый день.