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В Ровеньках боевики «ЛНР» запрещают медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ
14.06.2018 21:26
Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области боевики «ЛНР» запрещают медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ без их разрешения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Когда наблюдатели беседовали с главврачом больницы в н. п. Ровеньки (неподконтрольный правительству, 54 км к югу от Луганска), «администрация» этого лечебного заведения распорядилась, чтобы главврач прекратил общение с командой СММ, и заявила, что все последующие визиты наблюдателей в больницу должны быть согласованы с вооруженными формированиями в Луганске».
Теги: Донбасс, Луганск, оккупация, ЛНР, боевики, медики, СММ ОБСЕ
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