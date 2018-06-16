Минометные обстрелы на Луганщине не прекращаются

16.06.2018 18:48

За прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения.

Об этом сообщает Трибун с ссылкой на пресс-службу ЛОГА.

"В направлении Золотого, Новотошковского и Троицкого Попаснянского района применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы, БМП и крупнокалиберные пулеметы.

По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Станицы Луганской открывался огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.