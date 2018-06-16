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У террористов "ЛНР" сделали громкое заявление о возвращении в состав Украины – резонансные подробности

16.06.2018 07:48
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У террористов "ЛНР" сделали громкое заявление о возвращении в состав Украины – резонансные подробности

Один из главарей террористической организации "ЛНР", так называемый "и.о министра иностранных дел" Владислав Дейнего сделал заявление о возвращении оккупированных районов Луганской области в состав Украины.

Такой информацией он поделился с российскими СМИ, передает "Диалог.UA". По словам Дейнего, оккупированная Луганская область может вернуться в состав Украины в том случае, если Киев выполнит Минские соглашения. Впрочем, пророссийский террорист считает, что Украине якобы нужны не люди на Донбассе, а земля, именно поэтому, дескать, украинские власти отказались реализовывать социальные выплаты на оккупированных российско-террористическими войсками территориях Донецкой и Луганской областей. Напоследок он подчеркнул, что "ЛНР" якобы должна получить некую "самостоятельность", однако исключительно в юрисдикции государства Украина. Напомним, ранее российский генерал Ивашов заявил, что бандитские организации "ДНР" и "ЛНР" абсолютно несамостоятельными субъектами, которые не способны без России отстоять захваченные российскими гибридными войсками территории.



Теги: Украина, Донбасс, возвращение, ЛНР
 
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