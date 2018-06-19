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Боевики ОРЛО провели соревнования на руинах Луганского аэропорта
19.06.2018 16:19
В оккупированном Луганске боевики «МВД» ЛНР устроили соревнования на руинах Луганского аэропорта.
Отмечается, что боевики провели на взлетной полосе соревнования по драг-рейсингу, сообщает donpress.com.
Напомним, в 2014 году с 8 апреля по 1 сентября шли бои за установление контроля над аэродромом в Луганске.
Тогда оккупанты разрушили аэропорт артиллерией. Оборону аэропорта держали 300−400 украинских десантников, без артиллерии.
Теги: Донбасс, Луганск, аэропорт, соревнование, ЛНР, боевики, обстрелы, оккупанты
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