В «МГБ ЛНР» заявили о предотвращении, «организованного Украиной теракта»

19.06.2018 19:04

Боевики «МГБ ЛНР» заявили об обезвреживании взрывного устройство на автотрассе Луганск — Алчевск в районе оккупированной Михайловки, пишет ДонПресс.

«Заместитель министра государственной безопасности ЛНР» Александр Басов отметил: «Сотрудники МГБ ЛНР сегодня обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное украинской диверсионно-разведывательной группой для ликвидации на автотрассе Луганск — Алчевск в районе Михайловки автобуса с судьями Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко».

По его словам, закамуфлированное под похоронный венок взрывное устройство состояло из противопехотной мины МОН-50 и механизма взрывания. Боевики уточнили, что взрывное устройство должно было быть приведено в действие при помощи мобильного телефона.