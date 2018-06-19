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В террористической "ЛНР" после поедания грибов один человек скончался, десятки человек спасают в больнице
19.06.2018 09:41
За первые 18 дней июня в "ЛНР" есть один летальный случай, и более 20 человек с дикими болями и отравлением доставлены в больницы. По данным "службы спасателей" "республики", главная причина отравлений – употребление в пищу дикорастущих грибов, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что сбор грибов на линии разграничения на Луганщине не рекомендован уже какой год. Можно не только отравиться, но и навсегда остаться в посадке, умерев от взрыва боеприпасов, которые и поныне в огромных количествах находятся по посадкам и лесам прифронтовой Луганщины. Сообщается, что одного из любителей поедания грибов не спасли, некоторые из пострадавших до сих пор находятся в реанимации.
Теги: Донбасс, отравление, реанимация, взрыв, грибы, боеприпасы, больница, ЛНР
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