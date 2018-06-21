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Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области открыто, в светлое время суток, с угрозой применения оружия, грабят мирных жителей.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Жители временно оккупированного Луганска задаются вопросом «вернулся «2014»??? или он и «не уходил???», т.к. в последнее время вернулись безнаказанные грабежи мирных граждан в светлое время суток боевиками «ЛНР». При этом людям угрожают оружием и отбирают у них ценности или денежные средства.
Вот что рассказали жители временно оккупированного Луганскав соцсетях:
«Олег Самойлов, житель Луганска, как всегда, ехал за рулем рабочей Газели по привычному маршруту, однако, около 19-00 на дороге с. Красная Поляна – г. Лутугино, в районе с. Ново-Булаховка, ему преградил дорогу какой-то хрен на Ниве без номеров. Из машины вышел персонаж в камуфлированной форме расцветки «пиксель» и маске-балаклаве черного цвета на голове, в руках «служивый» держал пистолет, который направил в лобовое стекло Газели, явно демонстрируя серьезность намерений.
В дальнейшем, вытянув водилу из Газельки, под угрозой пистолета забрал у него выручку в сумме 70000 рублей РФ, после чего скрылся на своей «Ниве», бежевого цвета. Безусловно сработал по плану, а не внезапно. Тяжесть поиска таких преступников усложняется тем обстоятельством, что через пару километров бандит снимает балаклаву, вешает на Ниву военные номера, в кармане удостоверение военнослужащего НМ ЛНР и спокойно едет через все блок-посты к себе на «передок», а там — ищи — свищи...».
Теги: Донбасс, Луганск, оружие, угроза, оккупация, ЛНР, соцсети, грабеж, РФ
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