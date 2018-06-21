Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»

21.06.2018 17:02

Оккупационные «власти ЛНР» приняли «закон» «О воинской обязанности и военной службе». Уже с 24 июня могут начать «призыв». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Оккупационные «власти ЛНР» приняли «закон» «О воинской обязанности и военной службе», который предусматривает «воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе».

Вступает закон в силу «через десять дней после его официального опубликования». Подписан «Исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Л.И. Пасечник г. Луганск 14 июня 2018 года № 241-I», т.е. в 24 июня 2018 года в «ЛНР» могут объявить «воинский призыв».