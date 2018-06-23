Боевики "ЛНР" изгнали патрули СММ ОБСЕ

23.06.2018 19:10

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине столкнулись с новыми случаями препятствия в выполнении мандата СММ. Мешали им работать боевики т.н. "ЛНР".



"Вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к постоянному месту хранения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области. В четырех случаях члены вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в доступе к объектам военного типа в Луганске", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 22 июня.