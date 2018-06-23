На Луганщине изъяли более 150 взрывоопасных предметов

23.06.2018 16:50

За прошедшие сутки, 22 июня, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га территории подконтрольной части Луганской области.



Работы проводились в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 152 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 62 артиллерийских снаряда, 2 минометные мины, 12 ручных гранат, 1 инженерный боеприпас, 5 подрывников, 70 единиц других взрывоопасных предметов и 91 единицу патронов.





Спасатели напоминают: разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.



При обнаружении взрывоопасного устройства:



- немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел и ГСЧС;

- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;

- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв;

- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.