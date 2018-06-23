Нравы "ЛНР": бывший "депутат" обманул девушку и обокрал пенсионерку

23.06.2018 13:25

Т.н. "МВД" созданного РФ на оккупированной части Луганщины квазиобразования "ЛНР" возбудило два уголовных дела в отношении "экс-депутата Народного Совета ЛНР".



Бывший "депутат" фейкового Народного Совета (мужчина 1986 года рождения) подозревается в том, что мошенническим путем выманил у девушки более полумиллиона рублей и украл автомобиль у пенсионерки.



Как сообщают информресурсы "ЛНР", в 2016 году путем обмана и злоупотребления доверием гражданки 1988 года рождения под предлогом закупки мобильных телефонов подозреваемый завладел ее денежными средствами в сумме более 595 тыс. рублей.



Кроме того, выяснилось, что в 2015 году подозреваемый похитил автомобиль стоимостью более 643 тыс. рублей у женщины 1946 года рождения.