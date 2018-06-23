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В Луганске во время "адского действа" признали, что они - Украина (ВИДЕО)
В оккупированном Луганске сепаратисты из созданного РФ квазиобразования "ЛНР" решили снова считать себя Украиной.
Как отмечает известный журналист и блогер Денис Казанский, на главную площадь оккупированного города под палящее солнце 22 июня согнали тысячи бюджетников и студентов, и разыграли перед ними сценку пол названием "украинский народный трибунал". "Судили", в частности, главу СНБО Украины Турчинова и президента Украины Порошенко. В итоге "приговорили" их к пожизненному заключению. При этом всячески подчеркивалось, что суд идет "по законам Украины", а жители Луганска остаются украинскими гражданами, поэтому имеют право судить "карателей".
"Уникальный случай в мировой практике. "ЛНР" - первое в мире образование, которое в зависимости от ситуации считает себя то самостоятельной республикой, то частью соседнего государства, с которым ведет войну, - комментирует это постановочное шоу Казанский. - А чо, удобно. Сначала ты ходишь по улицам и орешь "Украины больше нет", но когда надо для дела, начинаешь чтить законы Украины и объявляешь себя украинским гражданином. Записал видеоблог с обзором этого адского действа".
Заместитель губернатора Луганщины Юрий Клименко на своей странице в Фейсбуке также прокомментировал цирк от оккупантов и их пропагандистов:
"Украинский народный трибунал" в Луганске заочно "осудил" президента Петра Порошенко и еще семерых представителей власти Украины, в частности, министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова к пожизненному заключению. Срок наказания будут вычислять с момента задержания "осужденных".
При этом "судьи" заявили, что слушания проводятся по законодательству Украины, все они - украинские граждане, а материалы дела "будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения по Донбассу".
Они уже "прогрессируют": "трибунал" - украинский, "судьи" и "законы" тоже. Если так пойдет, на смену "русской весне" придет "Украинская осень", а возле памятника Шевченко те же люди будут горланить "Украина". Так что, все возвращается на круги своя".
Клименко иронизирует: "И зачем пожизненное заключение? Заочно можно и расстрелять по законам военного времени".
Кстати, аналогичное шоу проводили вчера и в оккупированном Донецке. Что в очередной раз демонстрирует – все сценарии пишутся в Кремле, а местные марионетки – лишь исполнители воли российских строителей "новой империи".
Теги: Украина, Донбасс, Луганск, суд, ЛНР, оккупанты
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