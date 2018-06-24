Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков

24.06.2018 21:40

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против гражданского населения (мародерства, грабежа), совершенных военнослужащими 1 и 2 Армейских корпусов ВС РФ с использованием оружия.



Так, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, военнослужащие одного из подразделений 2 АК (неподконтрольная часть Луганщины) силой заняли один из частных домов и открыли огонь по местным жителям, которые пытались протестовать против произвола оккупантов.



Скорее всего, речь идет о Кадиевке (бывший Стаханов) – об этом случае рассказал врач-переселенец, блогер Александр Чернов.



"Безнаказанность преступников и сокрытие командирами российских оккупационных войск их преступной деятельности приводит к недовольству гражданского населения оккупационными властями и нападениям местных жителей с целью избиения боевиков, находящихся за пределами расположений подразделений", - отмечают в ГУР.