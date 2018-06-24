Как примет Ощадбанк у линии разграничения на Луганщине: новый график

24.06.2018 15:30

Общественная организация Донбасс SOS обнародовала сегодня, 24 июня, график работы мобильных отделений Ощадбанка в Луганской области вдоль линии разграничения на будущей неделе.



Согласно данным Донбасс SOS, режим работы мобильных отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.



Принимать МО "Ощадбанка" будут пгт. Золотое, Попаснянский район (25, 27 июня) и в пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район (26 июня).



Общественники напоминают, что в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.