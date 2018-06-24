Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Как примет Ощадбанк у линии разграничения на Луганщине: новый график

24.06.2018 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как примет Ощадбанк у линии разграничения на Луганщине: новый график

Общественная организация Донбасс SOS обнародовала сегодня, 24 июня, график работы мобильных отделений Ощадбанка в Луганской области вдоль линии разграничения на будущей неделе.

Согласно данным Донбасс SOS, режим работы мобильных отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.

Принимать МО "Ощадбанка" будут пгт. Золотое, Попаснянский район (25, 27 июня) и в пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район (26 июня).

Общественники напоминают, что в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия разграничения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх