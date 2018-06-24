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Архив - Луганская область

Миссия ОБСЕ попала на "трибунал" в Луганске

24.06.2018 12:33
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Миссия ОБСЕ попала на "трибунал" в Луганске

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине стали свидетелями фейкового действа под названием "Украинский народный трибунал", которое оккупанты провели 22 июня в Луганске.

"В Луганске члены команды Миссии наблюдали за массовым собранием. Наблюдатели видели около 3 000 человек (в возрасте от 20 до 50 лет), которые собрались на Театральной площади и слушали речи члена "ЛНР" старшего ранга и различных активистов, а после этого — выступления примерно 30 гражданских лиц, которые делились своим опытом касательно конфликта. В конце собрания модератор объявил, что "трибунал" "вынес приговоры" восьми нынешним и бывшим украинским политикам. Мероприятие закончилось без инцидентов", - сообщается в последнем отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 июня).

Напомним, что ранее свои комментарии по поводу "Украинского народного трибунала" дали известный журналист и блогер Денис Казанский, а также заместитель губернатора Луганщины Юрий Клименко. Жители оккупированного Донбасса в шоке от этого шоу, устроенного российскими пропагандистами и их местными марионетками.



Теги: Донбасс, Луганск, трибунал, ЛНР, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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