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Неподконтрольная Луганщина: в водоеме нашли тело женщины
24.06.2018 08:15
По данным спасателей созданного РФ на оккупированной части Луганской области квазиобразования "ЛНР", за истекшие сутки в псевдореспублике произошло 1 чрезвычайное происшествие.
"От дежурного МВД поступило информация об обнаружении трупа женщины в водоеме в поселке Комсомольский Свердловск района. Силами МЧС тело погибшей извлечено из пруда. Обстоятельства гибели и личность погибшей устанавливаются", - сообщают спасатели с оккупированной территории.
Теги: Донбасс, спасатели, тело, утопленник, ЛНР
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