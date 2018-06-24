Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Появились новые данные о разминировании Донбасса

24.06.2018 14:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появились новые данные о разминировании Донбасса

За прошедшие сутки, 23 июня, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было обследовано 0,9 га подконтрольной части Луганской области.

Работы проводились в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 2 единицы взрывоопасных предметов: 1 ручная граната и один выстрел гранатометный ПГ-7Л.



Теги: Донбасс, граната, разминирование, пиротехники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх