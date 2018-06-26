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Архив - Луганская область

Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО

26.06.2018 12:11
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Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО

Боевики "ЛНР" пошли на штурм украинских позиций около Катериновки на Луганщине и применили целый арсенал запрещенного оружия, пытаясь захватить доминирующие высоты на передовой.

Однако длившийся в течение 5 часов штурм закончился провалом боевиков. Информацию об этом сообщают журналисты "5 канала", передает dialog.ua.

Бойцы украинской армии сообщают, что после начала боя на позициях террористов были замечены машины скорой помощи, что косвенно может указывать на потери в составе боевиков. Боевики пытаются захватить имеющий стратегическое значение мост на пути к Золотому, который находится в окрестностях населенного пункта Катериновка.

Мост находится в так называемой "серой зоне" под постоянным огневым контролем подразделений ВСУ. Несмотря на ожесточенность атак боевиков, доступных ресурсов ВСУ хватает. В случае нового штурма подразделения сил ООС располагают дополнительными резервами, которые можно подключить в любой момент, сообщаю они.



Теги: Донбасс, штурм, боевики, ВСУ, обстрелы, террористы, серая зона, ООС
 
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