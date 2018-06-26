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Архив - Луганская область

В Луганске «пачками» приносят повестки «военкомата ЛНР» уехавшим людям

26.06.2018 15:07
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В Луганске «пачками» приносят повестки «военкомата ЛНР» уехавшим людям

Во временно оккупированном Луганске оккупационные «власти ЛНР», по всей видимости, начали «призывную компанию». Из «военкомата» приносят «повестки» уехавшим людям.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированного Луганска сообщают, что «представители военкомата ЛНР» «пачками» приносят «повестки». Примечательно то, что «повестки» предназначаются людям, давно выехавшими из Луганска.

Вот что пишут луганчане в соцсетях:

«Вчера вечером в почтовых ящиках в моем подъезде три штуки торчали (повесток – ред.). Правда те, кому они предназначались уже на Изварино (доблестно с…. ) сидят»,
«Может это связано с новым законом о воинской обязанности?».



Теги: Донбасс, Луганск, военкомат, ЛНР, повестка, соцсети, призывники
 
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