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"ЛНР" по скайпу открыла свое "представительство" в Италии
Так называемое "представительство" созданной РФ на оккупированной части Луганщины квазиреспублики "ЛНР" якобы появилось в итальянском городе Мессина.
"Церемония открытия представительства" состоялась в режиме скайп-конференции между Италией и "ЛНР", сообщают сайты оккупантов.
Отмечается, что возглавил "представительство ЛНР" президент общественной организации "Комитет Мессина для Донбасса", профессор Мессинского университета Даниэль Макрис. Принял участие в "мероприятии" и Почетный Консул РФ в Мессине Джованни Ричевуто.
Отметим, что подобные "представительства" донбасские квазиобразования периодически открывают в тех или иных странах. Потом их либо закрывают центральные власти, либо вовсе оказывается, что всё это – такой же фейк, как и "ДНР" с "ЛНР".
Теги: Донбасс, Италия, ЛНР, оккупанты
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