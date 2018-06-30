На Донбассе поймали телефониста боевиков

30.06.2018 16:50

Представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил, что оперативниками ГУНП в Луганской области из состава ОС был задержан 37 летний житель Донецка, служивший в составе незаконных вооруженных формирований.



По словам задержанного, в мае 2015 году он вынужден был пойти на службу к боевикам, так как в городе Донецке, где он живет со своей семьей, боевики, оккупировавшие город, пытались "отжать" у него жилье. Прослужил он 6 месяцев радиотелефонистом в одном из НВФ так называемой "ЛНР" в городе Алчевске. Уволился по собственному желанию.



Сейчас с задержанным проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье 260 УК Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".