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На Луганщине ранен украинский воин
За прошедшие сутки, 29 июня, российско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения на Луганщине. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.
В частности, в направлении Новотошковского и Новозвановки Попаснянского района применялись танки, 120-мм и 82-мм минометов, БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По укреплениям наших защитников вблизи Крымского Новоайдарского района открывался огонь из 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки получил ранения наш военнослужащий", - сообщил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской админинистрации Юрий Гарбуз.
Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, 29 июня российские оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции ОС. В результате активных боевых действий двое защитников Украины получили ранения.
Согласно данным на утро, боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы.
Теги: Донбасс, ранение, Луганская область, обстрелы, оккупанты
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