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Архив - Луганская область

В "ЛНР" из водоема извлекли тело ребенка

30.06.2018 08:30
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В "ЛНР" из водоема извлекли тело ребенка

Спасатели неподконтрольной части Луганщины (созданное РФ квазиобразование "ЛНР") достали вчера из воды погибшего ребенка.

"Из водоёма Белое в Лутугинском р-не извлечено тело ребёнка 2012 г.р. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщает т.н. "МЧС ЛНР".



Теги: Донбасс, ребенок, спасатели, ЛНР, утонул
 
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