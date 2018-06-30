В "ЛНР" из водоема извлекли тело ребенка

30.06.2018 08:30

Спасатели неподконтрольной части Луганщины (созданное РФ квазиобразование "ЛНР") достали вчера из воды погибшего ребенка.



"Из водоёма Белое в Лутугинском р-не извлечено тело ребёнка 2012 г.р. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщает т.н. "МЧС ЛНР".