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Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел в небе Донбасса
На неподконтрольной части Луганщины обстреляли беспилотный летательный аппарат представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 30 июня), осуществляя запланированный полет мини-БПЛА вблизи Сабовки (село, которое относится к Славяносербскому району Луганской области Украины; де факто - с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой "ЛНР"), команда СММ слышала около 20 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5–2,1 км к северу от своей позиции, в районе, где пролетал БПЛА.
Наблюдатели приземлили БПЛА, покинули этот район и благополучно вернулись на базу.
Ранее стало известно, что наблюдатели ОБСЕ на Донбассе в течение двух недель девять раз теряли контроль над беспилотниками.
Напомним, что представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил, что противник не оставляет попыток использования БПЛА для ведения разведки позиций защитников Украины.
Теги: Донбасс, обстрел, беспилотник, ЛНР, СММ ОБСЕ
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