Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел в небе Донбасса

01.07.2018 09:25

На неподконтрольной части Луганщины обстреляли беспилотный летательный аппарат представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 30 июня), осуществляя запланированный полет мини-БПЛА вблизи Сабовки (село, которое относится к Славяносербскому району Луганской области Украины; де факто - с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой "ЛНР"), команда СММ слышала около 20 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5–2,1 км к северу от своей позиции, в районе, где пролетал БПЛА.



Наблюдатели приземлили БПЛА, покинули этот район и благополучно вернулись на базу.

Ранее стало известно, что наблюдатели ОБСЕ на Донбассе в течение двух недель девять раз теряли контроль над беспилотниками.

Напомним, что представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил, что противник не оставляет попыток использования БПЛА для ведения разведки позиций защитников Украины.