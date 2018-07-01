Безумные эксперименты над оккупированным Донбассом продолжаются

01.07.2018 10:31

Журналист-переселенец, вынужденно покинувший оккупированный Донецк, известный блогер Денис Казанский сообщил о новых безумных идеях, воплощаемых в жизнь на неподконтрольной правительству части Донбасса.



"В Антраците учебники для младших классов выбирает некое "Родительское всероссийское сопротивление". Ад какой. Маргиналы и психи со всей России тянутся в ЛДНР проводить свои безумные эксперименты", - пишет Денис на своей странице в соцсети Фейсбук.





Город Антрацит расположен на временно неподконтрольной части Луганщины, где РФ создала квазиобразование "ЛНР".