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Архив - Луганская область

Безумные эксперименты над оккупированным Донбассом продолжаются

01.07.2018 10:31
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Безумные эксперименты над оккупированным Донбассом продолжаются

Журналист-переселенец, вынужденно покинувший оккупированный Донецк, известный блогер Денис Казанский сообщил о новых безумных идеях, воплощаемых в жизнь на неподконтрольной правительству части Донбасса.

"В Антраците учебники для младших классов выбирает некое "Родительское всероссийское сопротивление". Ад какой. Маргиналы и психи со всей России тянутся в ЛДНР проводить свои безумные эксперименты", - пишет Денис на своей странице в соцсети Фейсбук.



Город Антрацит расположен на временно неподконтрольной части Луганщины, где РФ создала квазиобразование "ЛНР".



Теги: Донбасс, учебник, оккупация, ЛНР
 
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