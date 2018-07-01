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Архив - Луганская область

Донбасс: ушедших из дома малышей нашли возле стадиона "Шахтер"

01.07.2018 11:50
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Донбасс: ушедших из дома малышей нашли возле стадиона "Шахтер"

В городе Лисичанске (подконтрольная часть Луганской области), возле стадиона "Шахтер", патрульные вчера заметили двух детей, гулявших без сопровождения взрослых.

Как оказалось, это брат и сестра, которые решили самостоятельно погулять по городу. Патрульным мальчик рассказал, что предложил младшей сестре отправиться в путешествие подальше от дома, на что она согласилась.

Инспекторы доставили детей в Лисичанский отдел полиции, где установили, что несколько дней назад мальчик уже убегал из дома.

Детей полицейские отвезли домой, где передали родителям, которые были уверенны, что малыши играют на детской площадке во дворе.



Теги: Донбасс, Лисичанск, дети, патрульные
 
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