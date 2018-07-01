На Луганщине чаще нарушали режим тишины

01.07.2018 11:30

В Луганской области представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 88 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 26 взрывов.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 30 июня), днем 29 июня, патрулируя в н. п. Орехово (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Луганска) в течение 35 минут, члены патруля Миссии слышали 39 взрывов, оцененных как артиллерийские выстрелы в 5–15 км к юго-юго-востоку.



Осуществляя мониторинг в н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) в течение 20 минут, наблюдатели слышали 18 взрывов неопределенного происхождения в 10–13 км к юго-востоку.



Напомним, что над неподконтрольной частью Луганщины, вблизи н. п. Сабовка (13 км к западу от Луганска) был обстрелян беспилотник СММ ОБСЕ.