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Огонь убил человека на Луганщине

01.07.2018 12:30
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Огонь убил человека на Луганщине

Огненное ЧП со смертельным исходом произошло вчера вечером в Лисичанске (подконтрольная правительству часть Луганской области).

30 июня в 21:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу г.. Лисичанск, ул. Донсодовская.

По прибытию на место вызова, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что горит жилой дом, возможно пребывания человека в середине здания.

Во время тушения пожара, звеном газодымозащитной службы был найден погибший мужчина.

Пожар, причины которого устанавливаются, был локализован в 22:01 и ликвидирован в 22:53. К ликвидации этого ЧП было привлечено 9 огнеборцев и 2 единицы пожарно-спасательной техники.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, смерть, Луганская область
 
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