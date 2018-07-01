Огонь убил человека на Луганщине

01.07.2018 12:30

Огненное ЧП со смертельным исходом произошло вчера вечером в Лисичанске (подконтрольная правительству часть Луганской области).



30 июня в 21:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу г.. Лисичанск, ул. Донсодовская.



По прибытию на место вызова, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что горит жилой дом, возможно пребывания человека в середине здания.



Во время тушения пожара, звеном газодымозащитной службы был найден погибший мужчина.



Пожар, причины которого устанавливаются, был локализован в 22:01 и ликвидирован в 22:53. К ликвидации этого ЧП было привлечено 9 огнеборцев и 2 единицы пожарно-спасательной техники.