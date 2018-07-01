Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Сосиски и вода подорожали в "ЛНР"

01.07.2018 20:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сосиски и вода подорожали в "ЛНР"

Представители "комитета статистики" квазиобразования "ЛНР", созданного Россией на оккупированной части Луганской области, сообщили данные сравнительного мониторинга цен за третью декаду июня.

Так, стоимость капусты урожая 2018 года снизилась с 22,4 руб. до 17,07 руб., то есть на 5,33 руб., или 23,8%, картофель подешевел на 12,2% с 32,75 руб. до 28,74 руб. Кроме того, в отчетном периоде сало подешевело на 1,8%, лук – на 1,6%. Незначительно подешевели свинина, горох, сахар, рыба и творог.

В то же время не изменилась цена хлеба, муки, говядины, риса, манной крупы, овсяных хлопьев, макаронных изделий, гречневой крупы, соли, вареной колбасы, рыбных консервов, молока, сметаны, сливочного и подсолнечного масла, сыра, яиц и чая.

В третьей декаде июня незначительно подорожали отдельные порционные куриные части, сосиски и сардельки, яблоки и питьевая бутилированная вода.



Теги: Донбасс, статистика, продукты, ЛНР, цены
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх