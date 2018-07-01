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В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
01.07.2018 08:10
В созданном РФ на оккупированной части Луганщины квазиобразовании "ЛНР" вчера произошел взрывной инцидент со смертельным исходом.
Как сообщают местные спасатели, в с. Христовое Славяносербского р-на в результате неосторожного обращения с боеприпасом, найденным в лесополосе один мужчина, 1985 г.р. погиб и еще один, 1980 г.р. получил мино-взрывную травму и контузию головного мозга.
Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу №8 оккупированного Луганска.
Теги: Донбасс, взрыв, жертвы, ЛНР
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