В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами

01.07.2018 08:10

В созданном РФ на оккупированной части Луганщины квазиобразовании "ЛНР" вчера произошел взрывной инцидент со смертельным исходом.



Как сообщают местные спасатели, в с. Христовое Славяносербского р-на в результате неосторожного обращения с боеприпасом, найденным в лесополосе один мужчина, 1985 г.р. погиб и еще один, 1980 г.р. получил мино-взрывную травму и контузию головного мозга.



Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу №8 оккупированного Луганска.