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Архив - Луганская область

В Северодонецке произошел "мусорный пожар"

01.07.2018 17:10
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В Северодонецке произошел "мусорный пожар"

Сегодня, 1 июля, в городе Северодонецк (подконтрольная правительству часть Луганской области) пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытой территории.

1 июля в 2:03 в Службу спасения "101" пришли сообщения, по адресу: г.. Северодонецк ул. Б.Лищины горит мусор.

По прибытию на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, было установлено, что горит мусор на открытой территории. Пожар на площади 60 м. кв. был локализован в 02:15 и ликвидирован в 02:30.

К ликвидации огненного ЧП, причин которого устанавливаются, были привлечены 2 единицы техники и 9 человек личного состава.



Теги: Донбасс, Северодонецк, пожар, спасатели
 
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