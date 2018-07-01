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В Северодонецке произошел "мусорный пожар"
01.07.2018 17:10
Сегодня, 1 июля, в городе Северодонецк (подконтрольная правительству часть Луганской области) пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытой территории.
1 июля в 2:03 в Службу спасения "101" пришли сообщения, по адресу: г.. Северодонецк ул. Б.Лищины горит мусор.
По прибытию на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, было установлено, что горит мусор на открытой территории. Пожар на площади 60 м. кв. был локализован в 02:15 и ликвидирован в 02:30.
К ликвидации огненного ЧП, причин которого устанавливаются, были привлечены 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Теги: Донбасс, Северодонецк, пожар, спасатели
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