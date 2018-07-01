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Жилой дом пылал на Луганщине
01.07.2018 09:40
Спасатели подконтрольной правительству части Луганской области ликвидировали в последний день июня возгорание крыши жилого дома.
30 июня в 15:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г.Старобельск, ул. Лангемака.
По прибытию к месту вызова, спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что горит крыша жилого дома.
Пожар был локализован в 15:23 и ликвидирован в 15:34.
К ликвидации пожара были привлечены 2 пожарных автоцистерны и 8 пожарных.
Травмированных и погибших на пожаре, причины которого устанавливают специалисты, не выявлено.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область
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