Жилой дом пылал на Луганщине

01.07.2018 09:40

Спасатели подконтрольной правительству части Луганской области ликвидировали в последний день июня возгорание крыши жилого дома.



30 июня в 15:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г.Старобельск, ул. Лангемака.



По прибытию к месту вызова, спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что горит крыша жилого дома.



Пожар был локализован в 15:23 и ликвидирован в 15:34.



К ликвидации пожара были привлечены 2 пожарных автоцистерны и 8 пожарных.



Травмированных и погибших на пожаре, причины которого устанавливают специалисты, не выявлено.