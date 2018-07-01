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Архив - Луганская область

Жителей "ЛНР" ждут водные ограничения

01.07.2018 14:10
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Жителей "ЛНР" ждут водные ограничения

Предприятие "Лугансквода" в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном водоводе ограничит подачу воды в четыре города на неподконтрольной части Луганщины, где РФ создала квазиобразование "ЛНР".

В пресс-службе "Луганскводы" отметили, что 2 июля специалисты предприятия планируют выполнить ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе диаметром 1000 мм насосная станция четвертого подъема Западной фильтровальной станции – насосная станция третьего подъема Стаханова.

"В связи с этим с 08.00 2 июля будет прекращена подача воды потребителям в городах Стаханов и Кировск и сокращена на 40% в Брянке и на 60% в Первомайске", - рассказали на предприятии.

В "Луганскводе" уточнили, что ориентировочное время вхождения в нормальный режим водоснабжения указанных населенных пунктов – до 08.00 3 июля.



Теги: Донбасс, вода, ремонт, ЛНР
 
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