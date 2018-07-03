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В "ЛНР" погибли двое заключенных
03.07.2018 14:07
Вчера, 2 июля, в "ЛНР", выполняя работы в колонии в оккупированном Хрустальном (быв. Красный Луч), погибли двое заключенных.
Об этом сообщает Трибун с ссылкой на сообщение представителя омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского.
По его информации, в колонии №19 произошел групповой смертельный случай. Выполняя работы, погибли двое заключенных.
"Сейчас работаю над получением более точной информации. Прошу мониторинговую миссию ООН осуществить визит в указанную колонию для документирования данной ситуации", – отметил Лисянский.
Теги: Донбасс, заключенные, погибли, ЛНР
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