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Архив - Луганская область

В Луганской области будут судить 5 «судей ЛНР»

03.07.2018 09:52
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В Луганской области будут судить 5 «судей ЛНР»

Пресс-служба прокуратуры Луганской области сообщает, что в суд направлены обвинительные акты в отношении пяти «судей ЛНР», передает donpress.com.

По данным прокуратуры, подозреваемыми являются двое судей Луганского окружного административного суда, а также судьи Брянковского, Октябрьского и Славяносербского районных судов.

По данным досудебного расследования сейчас судьи работают при оккупационной администрации и выносят решения, которые противоречат принципам Конституции Украины и другим законодательным акта, тем самым нарушая права людей, проживающим на оккупированной территории Луганской области».

В рамках заочного расследования «судьям» инкриминируют свержение конституционного строя, захват государственной власти и участие и содействие деятельности террористической организации.



Теги: Донбасс, суд, Луганская область, прокуратура, Конституция, судьи, ЛНР, террористы
 
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